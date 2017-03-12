Несколько сотен турков выступили с протестом в Роттердаме

Протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами, сообщает Русская служба би-би-си.

В свою очередь, министерство иностранных дел Турции заявило, что не желает возвращения в Анкару посла Нидерландов, который в настоящее время находится за пределами Турции.

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По заявлению МИД Турции, доступ к резиденции посла Нидерландов в Анкаре в настоящий момент по соображениям безопасности перекрыт. Также оцеплены посольство Нидерландов в Анкаре и консульство на популярной у туристов улице в Стамбуле.

Чавушоглу собирался убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.

Решения о запрете турецким политикам проводить встречу с избирателями были приняты перед назначенными на 15 марта выборами в парламент Нидерландов, на которых победу может одержать Партия свободы Герта Вилдерса, призывавшего "остановить ислам" и "сделать Голландию снова великой".

"Теперь Нидерланды видят, что турки - не нидерландцы. Они имеют наши паспорта, но к нам не принадлежат", - так Вилдерс прокомментировал решение властей страны запретить турецким министрам встречу с согражданами.

На этой неделе Вилдерс вместе со своими сторонниками провел акцию у посольства Турции в Гааге. Голландские националисты выступали против планов Анкары провести агитацию среди граждан Турции, проживающих в европейских странах, с тем, чтобы они поддержали поправки в конституцию.