Конституционный референдум в Турции намечен на 16 апреля

Референдум по внесению изменений в Конституцию Турции запланировано на 16 апреля.

Как передает агентство Анадолу, об этом сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

Согласно законодательству, референдум проводится в первое воскресенье после истечения 60 дней после публикации решения в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

Также Гювен сообщил, что в стране официально зарегистрировано 55,337 миллиона избирателей, для которых будет создано 164 тысяч избирательных участков.

За границей находится 2,929 миллиона турецких избирателей, которые смогут воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира или в 32 контрольно-пропускных пунктах страны.

Голосование за рубежом будет организовано с 27 марта до 9 апреля, а на КПП – с 27 марта до 16 апреля.

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Как сообщал УНИАН, в Турции в настоящее время действует конституция от 1982 года, которая была принята после военного переворота 1980 года.

Проект новой конституции и реформы государственного устройства предусматривает преобразование парламентской республики в государство с президентской формой правления. Работа над проектом была возобновлена после попытки госпереворота, совершенной летом прошлого года.

Справка УНИАН. 15 июля 2016 года группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки.

Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику заговорщиков подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрк". Аэропорт временно прекратил работу.

На утро следующего дня власти объявили, что мятеж подавлен. В рядах армии началась масштабная чистка, количество арестованных исчисляется тысячами. Кроме военных были арестованы или уволены госслужащие, судьи, профессора университетов и журналисты.

Как заявили официальные власти Турции, неудачная попытка переворота, который пытались осуществить турецкие военные, обошлась стране в 100 миллиардов долларов.