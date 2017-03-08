В США назначили первые слушания по делу о вмешательстве России в президентские выборы

Об этом сообщил председатель комитета Дэвин Нуньес, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что заседание планируется провести 20 марта в 17:00 по киевскому времени. Оно будет носить открытый формат, добавил глава комитета американского конгресса. «Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу», — заявил он.

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Как уточняет CNN, Нуньес подчеркнул, что в слушаниях примут участие ​директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, также экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и.о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.

Reuters, в свою очередь, подчеркивает, что Коми и Роджерс будут проходить в качестве свидетелей.