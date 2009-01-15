Израиль извинился перед ООН за обстрел ее здания

Министр обороны Израиля Эхуд Барак извинился перед генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном за обстрел израильскими войсками здания ООН в секторе Газа, сообщил сам генсек ООН.

Здание, в котором скрывались около 700 палестинцев, было обстреляно дважды, трое сотрудников ООН получили ранения, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters .

Пан Ги Мун, находясь с визитом в Израиле с целью прекращения огня в Газе, назвал количество жертв от израильской агрессии достигшим «неприемлемого уровня».

«Я выразил свой протест и возмущение министрам обороны и иностранных дел и потребовал объяснений, – сказал он. – Министр обороны сказал мне, что это была ошибка и что он относится к ней очень серьезно. Он заверил меня, что зданиям и персоналу ООН будет уделено особое внимание и нападения на них не повторятся».