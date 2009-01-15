Израиль извинился перед ООН за обстрел ее здания
Пан Ги Мун выразил свой протест
Министр обороны Израиля Эхуд Барак извинился перед генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном за обстрел израильскими войсками здания ООН в секторе Газа, сообщил сам генсек ООН.
Здание, в котором скрывались около 700 палестинцев, было обстреляно дважды, трое сотрудников ООН получили ранения, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters .
Пан Ги Мун, находясь с визитом в Израиле с целью прекращения огня в Газе, назвал количество жертв от израильской агрессии достигшим «неприемлемого уровня».
«Я выразил свой протест и возмущение министрам обороны и иностранных дел и потребовал объяснений, – сказал он. – Министр обороны сказал мне, что это была ошибка и что он относится к ней очень серьезно. Он заверил меня, что зданиям и персоналу ООН будет уделено особое внимание и нападения на них не повторятся».