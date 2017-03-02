В Палате представителей призвали генпрокурора США подать в отставку из-за возможных связей с Россией
Лидер Демократической партии США в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) Нэнси Пелози призывает генерального прокурора Соединенных Штатов Джеффа Сешинза подать в отставку после появления информации о сокрытии факта проведения двух встреч с послом Российской Федерации Сергеем Кисляком во время избирательных гонок в 2016 году.
"Сешинз не может быть главным офицером правоохранительных органов нашей страны и должен уйти в отставку", - заявила Пелози, передает Reuters.
Также она призвала провести независимое, двопартийное расследование по поводу возможных связей Сешинза с россиянами.
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Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post написало, что Сешинз во время сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры не проинформировал о вероятных контактах членов избирательной команды Дональда Трампа с представителями Москвы.
Как генеральный прокурор Сешинз следит за деятельностью Департамента юстиции и ФБР, которые возглавляют расследование в отношении российского вмешательства и каких-либо связей партнеров Трампа.
До сих пор Сешинз отклонял призывы взять самоотвод в этих расследованиях.