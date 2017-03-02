В Палате представителей призвали генпрокурора США подать в отставку из-за возможных связей с Россией

"Сешинз не может быть главным офицером правоохранительных органов нашей страны и должен уйти в отставку", - заявила Пелози, передает Reuters.

Также она призвала провести независимое, двопартийное расследование по поводу возможных связей Сешинза с россиянами.

Читайте такжеИ.о. главы Минюста США усомнилась в законности миграционного указа Трампа

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post написало, что Сешинз во время сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры не проинформировал о вероятных контактах членов избирательной команды Дональда Трампа с представителями Москвы.

Как генеральный прокурор Сешинз следит за деятельностью Департамента юстиции и ФБР, которые возглавляют расследование в отношении российского вмешательства и каких-либо связей партнеров Трампа.

До сих пор Сешинз отклонял призывы взять самоотвод в этих расследованиях.