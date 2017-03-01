Die Welt: Нидерланды теряют терпение в Европе

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье "Нидерланды теряют терпение в Европе", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Нидерланды – завидная нация, даже с точки зрения Германии. Уровень безработицы в стране составляет 5,4%, экономический прирост – около 2%, и экспорт на душу населения вдвое больше, чем в Германии. Статистически голландцы на 8% богаче, чем немцы, даже обогнали немцев в рейтинге Всемирного экономического форума и считаются лучше подготовленными к цифровому периоду. То есть, Нидерланды – образцово-показательная страна зоны евро.

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Если даже эта образцовая страна недовольна своей общей валютой, это роковой сигнал для валютной зоны. Беспокойство вызывает тот факт, что парламент хочет знать об этом прямо сейчас. Депутаты поручили провести исследование по вопросу о будущем евро. Оно призвано проверить, насколько единая валюта выгодна для страны и, возможно, рекомендовать выход. Результат исследования будет общедоступным.

Выбор времени имеет решающее значение. Через две недели, голландцы будут избирать новый парламент. Результаты исследования будут опубликованы только после выборов. Но дискуссия уже началась, и, как ожидается, это обеспечит поддержку силам, выступающим против евро.

Итоги выборов могут поставить под угрозу стабильность Европы

Как и в Германии, в Нидерландах также не очень популярна спасательная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ). Из-за низких процентных ставок первые вычеты коснулись пенсий голландцев. Пенсия от предприятия, которая состоит из вкладов работников и работодателей, имеет большое значение, и поэтому также стала темой предвыборной кампании.

В течение нескольких недель "Партия свободы" (PVV) популиста Герта Вилдерса лидирует в рейтингах. Согласно новым данным, он может рассчитывать примерно на 26 из 150 мест, следовательно, на большее, чем глава правительства Марк Рютте из "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) . Даже если Вилдерс не получит правящего большинства в парламенте, он может существенно запутать партийную структуру.

"Слабая коалиция установленных сил на бумаге может следовать курсу в поддержку ЕС. Но на самом деле, такой альянс будет действовать против ЕС, чтобы не позволить дальнейшего подъема популистов", - сказал Марк Уолл, главный экономист по Европе в Deutsche Bank. Это также может поставить под угрозу стабильность еврозоны.

"Тревожный сигнал"

Рынки уже нервничают. Нидерланды долгое время считались гарантом стабильности, теперь это резко изменилось. Это показывает так называемый "индекс Nexit" аналитической компании "Sentix". Согласно этому индексу, инвесторы оценивают вероятность выхода Нидерландов из еврозоны в 4,25%. Это значительно выше многолетнего среднего показателя в один процент. И, наконец, Нидерланды всегда были отличником зоны евро, страной, которую почти ничто не могло вывести из равновесия.

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"Я мало понимаю в конкретной политике Нидерландов. Но если сейчас, из-за структуры Европы и зоны евро, терпение теряет один из самых толерантных народов в мире, то это тревожный сигнал", - говорит Чарльз Гейв, стратег исследовательской компании "GK Research". Ситуация в Голландии напоминает ему Великобританию летом прошлого года перед референдумом по "брекситу". "Люди хотят суверенитета в одном вопросе: они хотят решать, какие беженцы имеют право остаться в стране и какие должны ее покинуть".

На самом деле, вопрос иммиграции является одним из определяющих в избирательной кампании. Каждый третий житель Нидерландов считает, что это крайне важно для будущего. Складывается впечатление, что экономика работает достаточно превосходно, чтобы голландцы проявляли к ней интерес.

Уровень безработицы настолько низкий, как ни в одной другой стране ЕС, помимо Эстонии. Экономический рост резко ускорился. Связано это, в основном, с быстро развивающимся рынком недвижимости. Цены восстановились после обвала во время финансового кризиса, и находятся, в среднем, на уровне лишь на пять процентов ниже, чем рекорд 2008 года.

Люди хотят сохранить контроль

Это важно для экономического благосостояния. В конце концов, у двух из трех голландцев есть дом, но они много задолжали за него. У граждан все по-другому, несмотря на то, что Нидерланды считаются одной из самых надежных стран зоны евро, которая, при соотношении долга в 60 процентов, практически соответствует Маастрихтским критериям. При производительности экономики в 111%, граждане настолько увязли в долгах, как ни один другой народ в стране валютного союза. У немцев, к примеру, частная задолженность достигает 53%, а средний показатель в зоне евро – 59%.

Кроме того, голландцы на вершине и в других спорных показателях, например, в плотности населения. На один квадратный километр, в среднем, приходится 409 человек, в Германии – только 232. Доля иностранцев составляет 22%. По мнению экспертов, это также может объяснить, почему у людей настолько развита потребность в контроле иммиграции, и почему ЕС не пользуется там популярностью.

"Скептицизм касается не столько зоны евро, сколько Европейского Союза", - говорит Максимилиан Кункель, главный стратег Германии в UBS Wealth Management. Его отдел определяет инвестиционную стратегию на общую сумму $ 2,1 трлн в глобальных активах и не ожидает "Nexit".

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Различные опросы общественного мнения показывают, что люди в Европе, в основном, положительно относятся к единой валюте. "Мы не пытались специально застраховаться от распада зоны евро. Мы распределяем наши активы по всему миру и считаем, что диверсификации рисков такого рода достаточно для того, чтобы продолжать минимизировать региональные риски и использовать глобальные возможности". В глобальных портфелях UBS акции Европы оценены как "нейтральные". Континент переживает сейчас существенный экономический подъем, популизм теряет поддержку, говорит Кункель.

Тем не менее, актеры нервно ожидают выборов в середине марта. "Нидерланды устанавливают тенденции в том, что касается популизма в Европе", - сказал Карстен Бжески, главный экономист ING Diba.