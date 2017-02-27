Египет отложил повышение цен на въездные визы - СМИ

04:13, 27 февраля 2017
Мир
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Власти Египта отложили повышение цен на въездные визы в страну на июль. 

REUTERS

Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на чиновников министерства туризма Египта. Вместо 1 марта, как планировалось ранее, визы подорожают с 1 июля.

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По словам источников, сроки повышения стоимости виз перенесены по просьбе крупных игроков туристической отрасли, поскольку они могли бы понести убытки в межсезонье.

Как сообщал УНИАН, Египет планировал с 1 марта почти в 2,5 раза повысить стоимость въездных виз - до 60 долларов.

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