Египет отложил повышение цен на въездные визы - СМИ
04:13, 27 февраля 2017Мир
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Власти Египта отложили повышение цен на въездные визы в страну на июль.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на чиновников министерства туризма Египта. Вместо 1 марта, как планировалось ранее, визы подорожают с 1 июля.
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По словам источников, сроки повышения стоимости виз перенесены по просьбе крупных игроков туристической отрасли, поскольку они могли бы понести убытки в межсезонье.
Как сообщал УНИАН, Египет планировал с 1 марта почти в 2,5 раза повысить стоимость въездных виз - до 60 долларов.
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