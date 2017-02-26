В Турции под российским посольством протестовали против оккупации Крыма

В Анкаре состоялась акция протеста под стенами посольства России приурочена к третьей годовщине аннексии Крыма. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что в акции приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции. Акция была организована Ассоциацией НПО крымских татар.

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В ассоциации заявляют, что Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией, а акции протеста против аннексии полуострова будут продлены.

Как сообщал УНИАН ранее, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял об ожиданиях, что крымскотатарский батальон, который формируется в составе Вооруженных сил Украины, будут вступать не только крымские татары.

«Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полтораком, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала, пожалуй, подойдет», - сказал Джемилев.