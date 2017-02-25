"Гражданство – не индикатор террористической активности": спецслужбы США раскритиковали миграционный указ Трампа

Министерство внутренней безопасности США назвало неэффективным запрет на въезд в США граждан семи стран, введенный президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщают издания Wall Street Journal и Ассошиэйтед пресс, Белый дом поручил спецслужбам США оценить меры, принятые главой государства. В рамках этой работы министерство подготовило доклад, где говорится, что "гражданство вряд ли является надежным индикатором потенциальной террористической активности". Документ имеется в распоряжении названных изданий, передает Русская служба Би-би-си.

Пресс-секретарь министерства Джиллиан Кристенсен подтвердила подлинность документа. В то же время она пояснила, что речь идет, скорее, о "комментарии на основе открытых источников, а не о полноценном докладе по результатам глубоких межведомственных исследований".

Кристенсен назвала "абсурдными и фактически ошибочными" предположения о том, что заключение министерства имеет политическую окраску. "Спор шел вокруг исходных данных и качества документа, а не вокруг политизированности", - подчеркнула она.

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Комментируя американским СМИ реакцию Трампа на доклад, представитель Белого дома Майкл Шорт сказал, что "это не тот полный разведывательный анализ, о котором просил президент". "Разведслужбы сводят в единое целое всеобъемлющий доклад на основе всех доступных источников, который будет базироваться на разведданных, а не на политике", - заявил он.

Вскоре после вступления в должность Трамп временно запретил въезд в США граждан семи стран: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Это привело к аннулированию 100 тысяч виз.

Решение Трампа вызвало многотысячные протесты в США. За отказ поддержать жесткую меру была уволена исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс.

В итоге федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа на время рассмотрение жалобы на документ. Администрации президента пока не удалось оспорить это решение. Трамп после этого обещал подписать новый миграционный указ, но пока не сделал этого.