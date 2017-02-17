Администрация Трампа анонсировала новый, "исчерпывающий" указ об иммиграции

Об этом сообщает Meduza.

На уточняющий вопрос о содержании указа Трамп ответил, что он будет «адаптирован» к решению суда, приостановившего действие предыдущего указа.

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Вскоре после заявления Трампа агентство Reuters сообщило, что Минюст США заявил о планах вскоре заменить президентский указ об ограничении въезда беженцев и граждан из семи мусульманских стран, действие которого было приостановлено судом, обновленным указом.

Как сообщал УНИАН, в январе Дональд Трамп подписал указ, который запретил въезд в США беженцев и жителей семи стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена).

Инициатива вызвала протесты в США. 4 февраля действие указа было приостановлено по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота. Трамп неоднократно критиковал решение суда.