Вывод частей российской армии из Грузии приостановлен

Вывод подразделений Группы российских войск в Закавказье приостановлен, заявил командующий войсками Северокавказского военного округа (СКВО) генерал армии Александр Баранов.

"Приостановлена работа по плану этого года вывода войск ГРВЗ", - сказал Баранов на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Все офицеры и прапорщики частей переведены на казарменное положение", - сообщил командующий, пояснив, что все занятия по предметам боевой подготовки ведутся только на территории военных городков.

По словам Баранова, в частности, это связано с безопасностью при прохождении колонн и в связи с тем, что поставлена задача принять меры к тому, "чтобы было меньше всякого движения и возможности создания какой-то негативной ситуации вокруг военнослужащих в гарнизонах".

"У нас сейчас главная задача обеспечить безопасность людей и отстоять честь России", - сказал он.

"Взяты под охрану все жилые городки, где живут военнослужащие, приостановлена учеба в школе в Тбилиси", - сказал Баранов.

По его словам, часть семей военнослужащих были отправлены накануне самолетом МЧС в Москву и сейчас идет формирование очередного рейса, на котором также в Россию будут отправлены члены семей военнослужащих.

По мнению Баранова, действия властей Грузии абсолютно не соответствуют никаким договорам, определяющим положение и деятельность войск ГРВЗ на территории Грузии.

РИА "Новости"