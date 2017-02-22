В Кремле выразили обеспокоенность по поводу новоназначенного советника Трампа по национальной безопасности

Об этом сообщает "Радио свобода".

Депутат Госдумы России Франц Клинцевич сказал, что Макмастер является «100-процентным ястребом», который представляет угрозу.

«Оборонные и разведывательные подразделения Вашингтона будут проводить русофобскую политику», – считает Клинцевич.

Другой депутат Виктор Озеров призвал проявлять осторожность, но, по его мнению, независимо от того, какие советы будет давать Макмастер Трампу, президент самостоятельно будет принимать решения.

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В своих предыдущих заявлениях Макмастер отмечал недостаточную, по его мнению, реакцию международного сообщества на российскую аннексию Крыма и вооруженное вмешательство Москвы на востоке Украины.

Макмастер подчеркивал, что далекоидущая цель Москвы заключается в том, чтобы «разрушить установленную после Холодной войны систему безопасности, экономический и политический порядок в Европе и заменить этот порядок чем-то более приемлемым для российских интересов».

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 20 февраля объявил имя своего нового советника по вопросам национальной безопасности - это генерал-лейтенант Герберт Макмастер.