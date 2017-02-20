Для Путина собирают психологическое досье на Трампа - NBC News

Об этом заявил экс-заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров, передает NBC News.

Среди предварительных выводов досье - новый американский лидер рисковый, но может быть и наивным. В сообщении говорится, что это должно помочь Путину подготовиться к встрече с президентом США, дата которой еще не определена.

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"Очень серьезная подготовительная работа ведется в Кремле, в том числе и на бумаге - на семи страницах описан психологический портрет Трампа, в основном в течение последних недель", - отметил Федоров.

Кроме того, по его словам, досье регулярно пересматривается. Также экс-заместитель министра иностранных дел России добавил, что многие в Кремле считал, что Трамп рассматривал президентство как бизнес.

Ранее в Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на саммите G20 в июле в Германии, а относительно других встреч «конкретики нет».