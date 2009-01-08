Саркози призывает Россию уважать обязательства перед Европой

Президент Франции Николя САРКОЗИ считает, что Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой.

Как сообщает сегодня AFP, об этом он заявил в четверг в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Париже.

«Россия должна уважать контрактные обязательства перед Европой”, - сказал Н.САРКОЗИ.

Он также выразил убеждение в том, что настоящий конфликт является двусторонним украинско-российским конфликтом.

«Мы призываем Россию и Украину идти по пути дискуссий для достижения согласия», - сказал Президент Франции.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 года ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. кубометров в сутки - до 221,8 млн. кубометров. В то же время, согласно информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нефтегаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.