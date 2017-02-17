Трамп уверяет, что не имеет никаких дел с Россией

Об этом сообщает "Радио свобода".

«Я не имею ничего в России, не имею никаких займов в России, не имею никаких дел с Россией. Президент России Владимир Путин, очень мило, позвонил мне, чтобы поздравить с победой на выборах. Потом он позвонил, чтобы поздравить с инаугурацией, было прекрасно. Но это сделали многие лидеры, почти все лидеры из всех стран», – заявил Трамп 16 февраля на пресс-конференции в Вашингтоне.

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«Все эти русские вещи – это уловки. Но в любом случае было бы хорошо, если бы мы могли жить в согласии с Россией», – отметил Трамп.

Но, говорит он, это чрезвычайно сложно из-за негативной позиции американского политикума и СМИ.

«Возможно, Путин считает, что он не сможет договориться со мной, потому что для меня такая договоренность будет политически непопулярной», – сказал Дональд Трамп.

Президент США заявил, что не давал никаких указаний Майклу Флинну к инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против России.

Флинн, который занимал должность советника президента по национальной безопасности, 13 февраля ушел в отставку за то, что дезинформировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым, как стало известно СМИ, в декабре 2016 года обсуждал санкции.