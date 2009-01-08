Чехия выражает осторожный оптимизм по поводу решения газового конфликта

Чехия выражает осторожный оптимизм по поводу возможности скорого возобновления снабжения газа в ЕС.

Об этом сообщает сегодня агентство AFP со ссылкой на вице-премьера Чехии Александра ВОНДРУ.

«Я думаю, мы имеем определенные обоснованные шансы на быстрое решение наиболее срочной потребности», - заявил он сегодня в Праге.

«Мы напряженно работаем», - добавил он.

Агентство также сообщает со ссылкой на неназванного чешского дипломата о наличии предварительного соглашения по поводу направления международных наблюдателей на компрессорные станции как России, так и Украины.

«Мы сейчас говорим о технических сроках: когда, как, кто, где», - цитирует агентство своего собеседника.

По словам представителя Чехии, наблюдатели могут быть направлены немедленно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходят встречи между представителями «Газпрома», «Нафтогаза», Еврокомиссии и Европарламента.

С 7 января транзит российского газа в Европу через Украину полностью прекращен.