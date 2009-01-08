Легендарный белорус Мирон заявил о поддержке Украины

В Витебске легендарный белорус Мирон вывесил национальный бело-красно-белый флаг на крыше пятиэтажного дома по улице Ленина, недалеко от площади Победы.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», к флагу под подписью «Мирон» была прикреплена записка: «В знак солидарности с братским украинским народом в это тяжелое для него время».

Справка УНИАН. В Витебске с 1995 года под именем «Мирон» действует человек или группа лиц, основная деятельность которых состоит в вывешивании бело-красно-белого флага в труднодоступных местах. Мирон начал проводить такие акции на Витебщине после референдума 14 мая 1995 года, в результате которого был изменен государственный флаг страны: вместо бело-красно-белого государственным флагом стал несколько измененный образец белорусского флага советских времен.

Сейчас акции вывешивания национального флага распространились и в других регионах Беларуси.

К примеру, в апреле 2001 года в честь награждения Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО российским орденом «За заслуги перед Отечеством» Мирон водрузил национальный флаг в городе Лиозно (Витебская область) на 30-метровой высоте столба линий электропередачи напряжением 35 тысяч вольт. К флагу была прикреплена записка: «Хороший хозяин никогда не поползет на восток с протянутой рукой…».