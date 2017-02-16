Глава Пентагона заявил о необходимости вести переговоры с Россией "с позиции силы"

Об этом сообщает "112", ссылаясь на телеканал CNN.

"В то время, как Соединенные Штаты и союзники пытаются взаимодействовать с Россией, мы должны одновременно обороняться, если Россия решила действовать вопреки международному праву", - сказал он.

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Мэттис подчеркнул, что, как и в "темные дни "холодной войны", США продолжают держать открытыми политические каналы сотрудничества и деэскалации разногласий.

"Мы остаемся открытыми к возможностям относительного возобновления партнерских отношений с Москвой, в то же время оставаясь реалистичными в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - добавил министр обороны США.