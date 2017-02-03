Пентагон пообещал "сокрушительный ответ" в случае ядерной атаки КНДР

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею, передает Русская служба ВВС.

"Любое нападение на США или на наших союзников будет отражена, и любое использование ядерного оружия не останется без ответа, который будет эффективным и сокрушительным", - заявил Мэттис перед встречей со своим коллегой из Южной Кореи Хан Мин Ку.

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Визит в Сеул стал для Мэттиса первой заграничной поездкой в качестве министра обороны США. В четверг новый глава Пентагона также провел переговоры с премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, который исполняет обязанности главы государства, а также с президентским советником по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.

По словам Мэттиса, визит в столицу Южной Кореи призван подчеркнуть приверженность США существующим между Вашингтоном и Сеулом союзническим обязательствам.

Хан Мин Ку, в свою очередь подчеркнул, что союзники подтвердили свою твердую решимость оставаться непоколебимыми перед различными вызовами и перед лицом противников.

Как известно, ранее США усилили санкции против КНДР.