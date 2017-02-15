Столтенберг: некоторые союзники НАТО сообщили о причастности России к кибератакам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг сообщил, что в НАТО зафиксировали резкое увеличение количества кибератак и киберинцидентов.

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"Атаки были сложными, интенсивными, и мы получали информацию также от многих союзников НАТО о различных киберинцидентах и киберугрозах", - заявил Столтенберг.

Также он отметил, что наблюдалась подобная схема осуществления атак на ресурсы и сеть Альянса. Генсек НАТО напомнил, что в 2016 году количество кибератак на ресурсы НАТО увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом.

"И именно это является причиной того, почему мы укрепляем нашу кибербезопасность: мы делимся лучшими практиками, мы развиваем технологии, и мы помогаем союзникам в укреплении их кибербезопасности", - подчеркнул Столтенберг.

"Существует несколько сообщений от разных союзников, что Россия имеет отношение, во всяком случае, ко многим таким атакам", - заявил он.

Напомним, Столтенберг констатировал рост количества кибератак на сайты Альянса в 2016 году на 60%.

"Киберзащита также является ключевым приоритетом для НАТО. В прошлом году НАТО испытывало в среднем 500 киберинцидентов в месяц, что требовало вмешательства наших экспертов", - сообщил Столтенберг.



