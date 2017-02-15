Столтенберг констатирует рост количества кибератак на сайты Альянса в прошлом году на 60%
14:36, 15 февраля 2017Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует рост количества кибератак на сайты Альянса в 2016 году на 60%.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО.
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"Киберзащита также является ключевым приоритетом для НАТО. В прошлом году НАТО подвергалось в среднем 500 киберинцидентам в месяц, что требовало вмешательства наших экспертов", - сообщил Столтенберг.
По словам генсекретаря НАТО, такие кибератаки "выросли на 60% по сравнению с 2015 годом".
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