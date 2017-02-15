У Путина ответили на обвинения в нарушении договора о крылатых ракетах

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, передает РИА Новости.

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"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", — сказал он, комментируя публикацию.

Ранее The New York Times писал, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает контрольный ориентир Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который помог поставить точку в холодной войне.