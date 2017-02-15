Новоизбранный министр финансов США заверил в непоколебимости своей позиции по санкциям против РФ
02:33, 15 февраля 2017Мир
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Важные чиновники администрации президента США Дональда Трампа еще раз подтвердили, что санкции, введенные в отношении России, дальше неизменны.
Стивен Мнучин / REUTERS
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Новый министр финансов США Стивен Мнучин заявляет, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы будет оставаться на нынешнем уровне.
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«Нынешние санкционные программы остаются в силе», – заявил Мнучин 14 февраля на брифинге в Белом доме.
Эту позицию подтвердил и представитель Белого дома Шон Спайсер, подчеркнув, что в санкционной политике США в отношении России пока ничего не меняется.
Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов.
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