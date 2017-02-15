Новоизбранный министр финансов США заверил в непоколебимости своей позиции по санкциям против РФ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Новый министр финансов США Стивен Мнучин заявляет, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы будет оставаться на нынешнем уровне.

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«Нынешние санкционные программы остаются в силе», – заявил Мнучин 14 февраля на брифинге в Белом доме.

Эту позицию подтвердил и представитель Белого дома Шон Спайсер, подчеркнув, что в санкционной политике США в отношении России пока ничего не меняется.

Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов.