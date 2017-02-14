В Конгрессе США заинтересовались контактами экс-советника Трампа с Россией

Как сообщает Reuters со ссылкой на CNN, глава комитета разведки Девин Нуньес заявил журналистам, что он хочет изучить утечки информации по Флинну и его декабрьские контакты с российским послом в Соединенных Штатах до вступления Трампа на пост президента.

Как сообщал УНИАН, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информацию о его связях с Россией.

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Напомним, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией после сообщений, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа на пост президента.