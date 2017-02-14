Высшая степень боеготовности: РФ начала внезапную проверку войск Западного военного округа

"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО РФ.

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По данным пресс-службы, в высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей России и Карелии.