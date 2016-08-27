В оккупированном Крыму под прикрытием подлодок Россия высадила десант

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, высадка десанта осуществлялась в ходе внезапной проверки боеготовности войск РФ.

Согласно сообщению, высадку десанта прикрывали две дизель-электрические подлодки Черноморского флота (ЧФ).

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Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.

25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка будет проводиться по 31 августа.



