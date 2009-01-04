Боевики в Пакистане грозят женщинам за получение документов

Боевики, действующие в приграничных с Афганистаном районах Северного Вазиристана в Пакистане, грозят получающим документы женщинам наказанием, пишет пакистанская газета Dawn.

Они недовольны тем, что женщин фотографируют при оформлении документов. На их взгляд, это противоречит нормам ислама.

Сообщники радикального лидера Хафиза Гюля Бахадура в пятницу объявили в мечетях городов Мирамшах и Мирали, что нарушительницы будут строго наказаны.

Из-за запрета многие женщины не смогут получить положенные пособия от государства. В частности, пособий лишатся вдовы, получающие деньги от правительства по специальной программе.

Также экстремисты выступили против обучения мальчиков и девочек в общих школах. Местным жителям предписано забрать своих дочерей из этих школ.

РИА “Новости”