Польша и Россия выяснили причины сокращения поставок газа

Польша и Россия на сегодняшний момент выяснили причины сокращения поставок газа в эту страну через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«По информации от НАК «Нафтогаз Украины»… По Польше вопрос согласован между польской и российской сторонами», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что распределение объемов транспортируемого через Украину в Европу газа лежит в компетенции российской стороны, в частности компании «Газпром экспорт».

«Поэтому если чего-то недополучает какая-то страна, то это вопрос не к тем, кто транспортирует газ, а к тем, кто его поставляет в пункт назначения», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что владеет информацией о сокращении на 5 млн. кубометров поставок газа в Словакию, и этот вопрос, считает Б.СОКОЛОВСКИЙ, должен решаться Словакией, а также другими странами, которые отмечают сокращение поставок газа, с Россией.