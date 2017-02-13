Штайнмайер рассказал о намерении искать диалог со США и Россией, назвав их "сложными партнерами"

Сейчас формируется "новый порядок международных отношений", развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сейчас сложно предсказать, сказал новоизбранный глава ФРГ в эфире телеканала немецкого телевидения ZDF, как сообщает DW.

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На вопрос о том, намерен ли он, в отличие от своего предшественника Йоахима Гаука осуществить визит в Россию, Штайнмайер ответа не дал, но сказал, что нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами". Он также добавил, что вмешательство во внешнюю политику не является его задачей.

Если в прошлом "сложные партнеры по переговорам" Германии были в основном на Востоке, то сейчас существуют трудности и в трансатлантических отношениях, считает Штайнмайер.

В частности, сложных переговоров он ожидает с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. В то же время новоизбранный президент Германии добавил, что, по его мнению, концепция внешней политики нового американского правительства еще не понятна.

Штайнмайер также сообщил, что совершит свой первый визит на президентском посту во Францию.

Как сообщал УНИАН, новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, был избран 61-летний экс-министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер. За его кандидатуру в первом туре голосования отдали свои голоса 931 делегат Федерального собрания.