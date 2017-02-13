В Москве полиция задержала участников "прогулки оппозиции"
В Москве сегодня полиция задержала 18 активистов, которые приняли участие в так называемой «прогулке оппозиции» в поддержку оппозиционного активиста Марка Гальперина, арестованного ранее на 10 суток по обвинению в «неповиновении полиции».
Об этом сообщает Радио Свобода.
По предварительным данным, среди задержанных – члены движения «Новая оппозиция». Российские силовики начали задерживать активистов после того, как к участникам «прогулки» подошел неизвестный и развернул плакат.
Данных о причинах задержания от органов МВД России пока нет.
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На днях оппозиционного активиста Гальперина, задержанного 9 февраля в подмосковном Реутове, поместили на 10 суток в спецприемник в городе Электросталь за «неповиновение полиции». Об этом Радио Свобода сообщили друзья активиста, которым он позвонил. По какому именно делу активиста задержали - неизвестно.
Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых «прогулках» российских оппозиционных активистов в Москве, в ходе которых выдвигались требования сменить власть в России и прекратить участвовать в войне на востоке Украины. Участников этих мероприятий неоднократно задерживала полиция.