В Москве прошел пикет в поддержку Савченко, полиция задержала активистов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщил один из активистов Марк Гальперин, задержание произошло, когда пикетчики, которые сменяли друг друга у памятника, уже собирались уходить.

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В субботу же во время одиночных пикетов в поддержку Савченко в Москве были задержания у здания администрации президента. В участок "Китай-город" доставили Людмилу Любомудрову и Любовь Новосельскую. Впоследствии их отпустили из полиции, составив протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Позже сайт "ОВД-Инфо" сообщил, что Гальперина, Артема Звягина и Михаила Каданера из участка отпустили. Протокол силовики не составили, но с каждым провели "профилактическую беседу".

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия)приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апрелявозобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.