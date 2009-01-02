Туск: Польше «пока» хватит газа

У Польши достаточно запасов газа для временной компенсации возможного сокращения поставок голубого топлива через Украину, которой утром 1 января российский «Газпром” прекратил поставки, заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

«Даже если бы появились какие-то проблемы, в том числе при транзите через Украину, могу успокоить всех сограждан, что газа пока хватит», - сказал он.

Как сообщает TVN24, Д.ТУСК отметил, что Польша, как и другие страны Европейского Союза, добросовестно платит за поставки российского газа.

Он сказал, что этот факт должен гарантировать безопасность газовых поставок.

«Польша находится в безопасной ситуации – если вообще можно говорить о полной безопасности в энергетических отношениях с Россией», - сказал Д.ТУСК.

Премьер не исключил «логистических проблем» с доставкой газа из хранилищ в случае сокращения поставок через Украину, но заверил, что поляки не почувствуют никаких проблем.

Пресс-секретарь польской национальной нефтегазовой компании PGNiG Иоанна ВАСИЦКА-ЗАКШЕВСКА сообщила TVN24, что компания мониторит ситуацию и имеет несколько вариантов на случай сокращения поставок в Польшу.

Среди них пресс-секретарь назвала увеличение поставок газа в Польшу через территорию Беларуси.

Пресс-секретарь, которая 1 января не была доступна для комментариев УНИАН, ранее в интервью агентству сказала, что газа в хранилищах хватит для обеспечения потребностей Польши «на несколько недель».

По данным компании Gaz-System, которая является оператором магистральных газопроводов в Польше, по состоянию на первую половину дня 1 января поставки газа не уменьшились.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря “Газпром” предупредил польскую национальную нефтегазовую компанию PGNiG о возможных проблемах с транзитом газа в Польшу в 2009 году из-за незавершенности переговоров относительно поставок с Украиной.

PGNiG ежегодно получает свыше 2,3 млрд. кубометров газа.

Справка УНИАН. Утром 1 января “Газпром” заявил о полном прекращении поставок газа для Украины из-за отсутствия контракта на 2009 год. “Газпром” сократил суточные поставки в Украину, через которую транспортируется 80% российского газа потребителям в Европейском Союзе, до 300 из 390 млн. кубометров.

1 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обнародовали совместное заявление, в котором отметили о полном погашении долгов за поставленный газ в 2008 году, которые “Газпром” ранее называл необходимым условием для подписания контрактов на 2009 год.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО также заявили, что цена российского газа для Украины с учетом предыдущих договоренностей с российской властью должна составлять максимум 210 долларов за тысячу кубометров, а не 250, как предлагал “Газпром”.

Кроме этого, цена транзита российского газа по украинской газотранспортной системе должны составить по меньшей мере 2 доллара за тысячу кубометров на 100 км, а не 1,7 дол., как предлагают сохранить россияне.

Президент и премьер призывали российские власти сохранить поставки газа на условиях 2008 года до момента подписания нового контракта.