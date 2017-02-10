Россию подозревают в кибератаке на МИД Италии

Итальянские чиновники заподозрили Россию в многомесячной кибератаке, которая произошла в прошлом году, сообщает The Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что нападение произошло весной прошлого года и продолжалось в течение более четырех месяцев, но в зашифрованную систему, используемую для засекреченной информации, хакеры не проникли.

Нынешнего премьер-министра Паоло Джентилиони, который ранее занимал пост министра иностранных дел, атака не коснулась, поскольку он, будучи министром, избегал использования электронной почты.

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Атаке были подвержены «отделения министерства на местах». В частности, пострадали посольства и дипломатические сотрудники, которые присылают отчеты в Рим относительно встреч с иностранными официальными лицами.

Чиновник в то же время не подтвердил, что Москва стояла за атакой. В то же время два человека, знакомых с ситуацией, заявили изданию, что предполагается, что атаку провела именно Россия. В настоящее время по факту кибератаки проводится проверка.

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По словам собеседника, после того как об атаке стало известно, МИД принял меры для улучшения системы внутренней защиты. Чиновник отказался прокомментировать, как именно об атаке стало известно.

Источники газеты утверждают, что, по их мнению, целью кибератаки была попытка «получить представление о процессе принятия решений в рамках итальянского правительства».

Как сообщалось ранее, в Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров на госслужащих. Также по сообщениям СМИ, российские хакеры атаковали компьютерную систему МИД Польши.

В США ранее заявили о введении санкций против 9 разведывательных учреждений и лиц из РФ и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов из-за кибератаки на американские учреждения.

В Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ за кибератаки.