Российские хакеры атаковали компьютерную систему МИД Польши - СМИ
16:03, 30 января 2017Мир
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Хакерская группировка APT28 (Fancy Bear) совершила кибератаку на компьютерную систему Министерства иностранных дел Польши в декабре 2016 года.
Попытка взлома осуществлялась с серверов одной из стран в Латинской Америке / fotokanal.com
Об этом пишет газета Rzeczpospolita.
Сотрудники министерства получили письма с вредоносным программным обеспечением, которые позволяли украсть данные с компьютеров.
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"Дело осложняется тем, что атака была проведена с сервером Министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки", - поясняет пресс-служба министерства.
Кибератаку удалось предотвратить, однако издание со ссылкой на источники сообщает, что сайты польских ведомств защищены плохо.
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