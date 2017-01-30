Российские хакеры атаковали компьютерную систему МИД Польши - СМИ

16:03, 30 января 2017
Мир
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Хакерская группировка APT28 (Fancy Bear) совершила кибератаку на компьютерную систему Министерства иностранных дел Польши в декабре 2016 года. 

/ fotokanal.com

Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Сотрудники министерства получили письма с вредоносным программным обеспечением, которые позволяли украсть данные с компьютеров.

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"Дело осложняется тем, что атака была проведена с сервером Министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки", - поясняет пресс-служба министерства. 

Кибератаку удалось предотвратить, однако издание со ссылкой на источники сообщает, что сайты польских ведомств защищены плохо.

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Теги: #Польша#МИД#хакеры