В Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров на госслужащих
Группа хакеров APT29, которая считается российской, совершила кибератаку на электронную почту девяти госслужащих Норвегии.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
Как заявил официальный представитель норвежской полицейской службы безопасности Мартин Бернсен, девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью хакерской атаки со стороны организации APT29, которая считается российской.
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По его словам, предостережение об атаках поступило Норвегии от «зарубежной спецслужбы». О какой именно спецслужбе идет речь, Бернсен не уточнил.
Фишинговой атаке подверглась и сама норвежская полицейская служба безопасности, а также военные и правительственные структуры. К засекреченной информации хакеры доступа не получили, подчеркнул Бернсен.
«Атаки имеют признаки, указывающие на то, что за ними стоит организация, идентифицированная как APT29», — отметил он, добавив, что эта организация называется также Cozy Bear и имеет отношение к России.
Также он сообщил о том, что между странами существует «международная кооперация», которая позволяет им предостерегать друг друга о кибератаках, которые, по его словам, происходят «регулярно».