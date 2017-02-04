В Норвегии заявили о кибератаках российских хакеров на госслужащих

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как заявил официальный представитель норвежской полицейской службы безопасности Мартин Бернсен, девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью хакерской атаки со стороны организации APT29, которая считается российской.

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По его словам, предостережение об атаках поступило Норвегии от «зарубежной спецслужбы». О какой именно спецслужбе идет речь, Бернсен не уточнил.

Фишинговой атаке подверглась и сама норвежская полицейская служба безопасности, а также военные и правительственные структуры. К засекреченной информации хакеры доступа не получили, подчеркнул Бернсен.

«Атаки имеют признаки, указывающие на то, что за ними стоит организация, идентифицированная как APT29», — отметил он, добавив, что эта организация называется также Cozy Bear и имеет отношение к России.

Также он сообщил о том, что между странами существует «международная кооперация», которая позволяет им предостерегать друг друга о кибератаках, которые, по его словам, происходят «регулярно».