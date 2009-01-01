Хулиганы во Франции в Новогоднюю ночь сожгли 445 автомобилей, передают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные МВД Франции.

В этом году спокойствие в праздничную ночь охраняли во Франции около 35 тысяч полицейских, тогда как в прошлом году правительство мобилизовало около 25 тысяч сотрудников полиции, отмечает РИА «Новости».

В Тулузе сгорело 30 машин, в департаменте Валь-д`Уаз - 43, в Сене и Марне - 24, в О-де-Сен - 23, в департаменте Нор - 94, в Нанте (департамент Атлантическая Луара) зарегистрировано 22 прямых поджога, огонь перекинулся еще на 10 автомобилей.

В департаменте Нижний Рейн, по предварительным данным, хулиганы подожгли 50 автомобилей, в окрестностях Лиона - 40, а в департаменте Изер - 30.

Однако, по заявлению МВД, первая ночь 2009 года прошла "скорее спокойно и без заметных инцидентов".

"Не было нанесено никакого ущерба частному и государственному недвижимому имуществу", - утверждается в отчете министерства.

Ночью были задержаны 288 человек, 219 из которых остаются под стражей. Четверо полицейских получили легкие ранения, а в Тулузе для наведения порядка полиция вынуждена была пустить слезоточивый газ.