Новый генпрокурор США Джефф Сешнс призвал покончить с "миграционным беззаконием"

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, об этом Сешнс заявил, давая присягу на церемонии в Белом доме.

"Мы должны покончить с беззаконием, которое угрожает общественной безопасности и отнимает заработки у американских трудящихся", - заявил Сешнс.

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"Нам нужна законная система иммиграции", - сказал он. Под законной системой, уточнил Сешнс, он понимает такую, которая служит интересам народа Соединенных Штатов.

"Это не неправильно, это не аморально, это не стыдно", - добавил новый генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, накануне американский сенат утвердил выдвинутую президентом США Дональдом Трампом кандидатуру республиканца Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора.

За назначение Сешнса на должность генпрокурора проголосовали 52 сенатора, против - 47.

Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21, несмотря на то что с инаугурации нового президента прошло уже почти три недели.