На въезде в США могут начать спрашивать пароли к соцсетям

Такие потенциальные планы руководитель ведомства озвучил 7 февраля на слушаниях в комитете по нацбезопасности Палаты представителей Конгресса США, передает DW.

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Келли утверждает, что данный шаг сможет помочь обнаружить людей, которые, вероятно, несут угрозу безопасности страны. По словам министра, соответствующую функцию сбора данных, возможно, возьмут на себя американские посольства в странах, где будут выдаваться визы и разрешения на въезд. В первую очередь, нововведение может коснуться граждан семи государств, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ранее подписал миграционный указ.

"Очень трудно обеспечить надежную проверку людей в этих странах. Если же они въезжают (в США), мы хотим спросить их, какие сайты они посещают, и запросить пароли. Таким образом, мы сможем понять, что люди делают в интернете", - отметил Келли, добавив, что тем, кто откажется от предоставления информации, может быть отказано в разрешении на въезд. "Если они действительно хотят приехать в Америку, то пойдут на сотрудничество. Если нет, тогда - кто следующий?" - сказал министр нацбезопасности.

При этом руководитель ведомства отметил, что окончательное решение о введении данного мероприятия пока не принято, предупредив при этом, что озвучил лишь имеющиеся у него по этому поводу мнения, а не официальные правительственные инициативы.

Миграционный указ Трампа временно запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.