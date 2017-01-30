Еврокомиссия изучит указ Трампа о запрете въезда в США для граждан семи мусульманских стран

Европейская комиссия взялась за изучение указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, пишет EUobserver.

Представитель ЕК проверку объяснил желанием убедиться в том, что этот указ не дискриминирует граждан ЕС.

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"Мы хотим убедиться в отсутствии дискриминации, которая бы распространялась на наших граждан", - заявил представитель Еврокомиссии, имея в виду граждан ЕС, которые имеют паспорта из стран, попавших под запрет.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд беженцев и иммигрантов из ряда мусульманских стран.

Трамп закрыл границы США для беженцев, спасающихся от гуманитарного кризиса в Сирии и установил де-факто запрет на приезд мусульман в США из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки, при этом был введен приоритет для беженцев, преследуемых по религиозному признаку – таким въезд в Штаты может разрешаться.

Указ под названием «Защита нации от проникновения иностранных террористов в Соединенные Штаты» на 90 дней полностью блокирует въезд в США граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали.