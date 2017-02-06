"Сапфировый юбилей": королева Елизавета II празднует 65-летие пребывания на троне (фото, видео)

14:05, 06 февраля 2017
Мир
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В понедельник, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета II отметит 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, который празднует "сапфировый" юбилей.

REUTERS

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания пишет, королева планирует провести день в резиденции в Сандринхеме.

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В этот день запланировано выступление оркестра Королевской артиллерии, а 89 лошадей провезут по парку 6 пушек времен Первой мировой войны. Также ожидается артиллерийский салют.

В честь даты Королевская почта выпустила специальную "сапфировую" марку, а монетный двор - памятную монету.

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Теги: #Великобритания#Елизавета II#юбилей