"Сапфировый юбилей": королева Елизавета II празднует 65-летие пребывания на троне (фото, видео)

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания пишет, королева планирует провести день в резиденции в Сандринхеме.

Читайте такжеКоролева Елизавета II впервые появилась на публике после тяжелой простуды (фото)

В этот день запланировано выступление оркестра Королевской артиллерии, а 89 лошадей провезут по парку 6 пушек времен Первой мировой войны. Также ожидается артиллерийский салют.

В честь даты Королевская почта выпустила специальную "сапфировую" марку, а монетный двор - памятную монету.