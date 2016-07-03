Королева Великобритании выступила с первой после референдума о Brexit речью

Королева Елизавета II на фоне недавнего голосования по членству Великобритании в ЕС признала непростой задачу сохранять спокойствие и сосредоточенность. Такое мнение она высказала в субботней речи по случаю открытия пятой сессии парламента Шотландии, со ссылкой на агентство Reuters пишет Deutsche Welle.

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"Все мы живем и работаем во все более сложном и требовательном мире, где события могут происходить и происходят на значительной скорости, поэтому сохранить возможность оставаться спокойным и сосредоточенным может быть непросто", - сказала 90-летняя монархиня.

Сама королева, которая обязана придерживаться четкого публичного невмешательства в политику, не вспомнила о референдуме ни словом.

Как сообщалось, первый министр Шотландии Никола Стерджен планирует проводить дальнейшие переговоры с Брюсселем и инициировать проведение референдума, чтобы сохранить членство Шотландии в Европейском Союзе, несмотря на решение о Brexit.

На референдуме о членстве Британии в ЕС 23 июня победу одержали сторонники выхода страны из союза. Реакцией европейских лидеров на итоги референдума стало требование к Лондону как можно быстрее начать процедуру выхода из Евросоюза.

Большинство жителей городских районов и молодежь голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. В Лондоне против выхода из европейского сообщества высказались около 60%. Уже на следующий день после объявления итогов референдума петицию с требованием проведения повторного голосования подписали более 2 млн человек, на сегодня - уже около 4 миллионов.