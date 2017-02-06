В Кремле не согласились со словами Трампа об Иране

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

«Мы не согласны с такой постановкой вопроса», - заявил Песков.

По его словам, Москва и Тегеран имеют добрые партнёрские отношения и дорожат ими.

Он отметил, что Москва сожалеет в связи с принятием США новых санкций в отношении Ирана.

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Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона диаметрально расходятся по ряду вопросов международной и региональной политики.

«Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Трамп в интервью одному из американских телеканалов назвал Иран террористическим государством номер один. Он также раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за ядерное соглашение с Тегераном.