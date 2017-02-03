Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Об этом сообщается на сайте шестого флота ВМС США, передает LB.ua.

Как отмечается, эсминец примет участие в международных учениях Sea Shield 2017 ("Морской щит-2017"), которыми ежегодно руководит Румыния.

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"Porter последние несколько лет регулярно работает в Черном море, демонстрируя нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Наши будущие операции предназначены, чтобы помочь улучшить возможности взаимодействия, обмена информацией и опытом, а также способность работать вместе на пути к миру и процветанию", - заявил командир экипажа Эндриа Слоу.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2016 года эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Эсминец США вошел в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре, согласно которой корабли нечерноморских государств могут находиться там 21 сутки.