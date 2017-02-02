США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-Би-Си.

1 февраля Спайсер уточнил, что обладателям грин-карт не нужно подавать такую заявку, они могут попасть в США беспрепятственно. Соответствующие изменения будут внесены в указ президента.

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Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней.

Решение Трампа вызвало многотысячные протесты по всей Америке. Одним из самых противоречивых положений было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.