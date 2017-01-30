"Анти-Трамп" продолжается: не утихают протесты после указа о запрете въезда в США (видео)
21:03, 30 января 2017Мир
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После запрета Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не утихают протесты.
На улицах США не утихают протесты / скриншот
Об этом сообщает "Спецкор".
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И, хотя президент США обещает, что за три месяца выдача виз возобновится - только примут новые меры безопасности страны, американцы говорят - пытаются защитить то, что годами было базовым принципом их демократии.
После запрета Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не утихают протесты
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