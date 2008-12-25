Железная дорога возобновила продажу билетов в Венгрию

Железнодорожное сообщение между Украиной и Венгрией возобновлено — венгерские железнодорожники прекратили забастовку. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, ЮЗЖД дорога возобновила продажу билетов в беспересадочные вагоны, которые следуют в Будапешт.

Справка УНИАН. Бессрочная забастовка венгерских железнодорожников началась 14 декабря 2008 года. Организованная Свободными профсоюзами работников железнодорожного транспорта забастовка охватила преимущественно восточную сеть Венгерской государственной железной дороги, которая задевает и движение поездов в направлении Украины.

15 декабря из-за забастовки Юго-Западная железная дорога временно приостановила продажу билетов в беспересадочные вагоны, следующие в Венгрию.