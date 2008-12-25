Медведев об отношениях с Путиным: мне комфортно, ему, по-моему, тоже

Президент России Дмитрий Медведев рассказал о главных событиях года в программе «Итоги года с президентом России». За час он высказался о событиях в Южной Осетии, мировом финансовом кризисе, сложных отношениях с Украиной, военной реформе.

Журналисты также поинтересовались – как складываются отношения президента с его предшественником, а ныне премьер-министром Владимиром Путиным. Для создания настроя Медведеву показали видеоролик, в котором он в ночь выборов идет вместе с Путиным по Красной площади, а затем церемонию инаугурации. «Это был такой важный момент в моей жизни. И, естественно, в жизни страны», – сказал Медведев. «Я считаю, что мы смогли за последние месяцы наладить полноценное, очень хорошее взаимодействие между президентом и правительством», – оценил он свои отношения с Путиным.

«Что касается работы – мы работаем, регулярно встречаемся, общаемся, обсуждаем какие-то вопросы, и экономические, и политические. Мне комфортно, ему, по-моему, тоже. В этом смысле все в порядке», – добавил Медведев.

По материалам Газеты.ру