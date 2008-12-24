Медведев: Россия будет отстаивать свои интересы, в том числе и силой

Россия будет отстаивать свои интересы всеми доступными средствами, в том числе с использованием силы, заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ ведущим российским телеканалам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что «интересы России должны обеспечиваться всеми доступными средствами, это мое глубокое убеждение. Прежде всего, международно-правовыми средствами, в рамках международных институтов, таких как Организация Объединенных Наций, региональные структуры, в которых мы принимаем участие. Но в необходимых случаях – и за счет силовой компоненты».

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, в мире огромное количество внутренних конфликтов, мир содержит очень значительное число угроз: и терроризм, и международная преступность.

«На все эти вызовы мы должны быть готовы дать ответ, в необходимых случаях – и достаточно жесткий, силовой ответ, иначе мы не сможем обеспечить суверенитет нашего государства», - подчеркнул он.

В то же время, сказал Д.МЕДВЕДЕВ, это не значит, что «мы должны увлекаться только одной компонентой».

«Наоборот, мы должны пытаться найти поводы для компромиссов, для достижения договорённостей с самыми разными силами в мире. Если, конечно, они не выступают с открытой агрессией против Российской Федерации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как отметил Президент РФ, несмотря на то, что ему вполне комфортно общаться с коллегами за границей, иногда чувствуется попытка поставить Россию на место. «И если некоторое время назад, когда Россия была в другой ситуации, такие попытки еще где-то могли пройти, то в сегодняшней ситуации, в текущей жизни это просто недопустимо», - заявил он.

«Если речь пойдет о посягательстве на жизнь и достоинство российских граждан, позиция России, конечно, будет предельно простой и разумно жесткой. Мы будем, и я об этом неоднократно говорил, отстаивать и защищать интересы наших граждан в любом месте, где бы они ни находились. И в этом нет никакого нарушения международного правопорядка. Это обязанность любой страны и любого лидера», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.