Государственный департамент США подтвердил, что США подпишут Хартию о стратегическом партнерстве с Грузией

Как передает собственный корреспондент УНИАН, Госдеп США сообщает, что сейчас продолжается обсуждение текста двустороннего соглашения между США и Грузией, которое углубит сотрудничество и поможет Грузии продвигать демократические, рыночные и оборонные реформы, а также способствовать евроатлантической интеграции Грузии.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ 22 декабря сделал заявление для прессы о намерении подписать Хартию с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и госсекретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.