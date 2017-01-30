В Белом доме еще не приняли решение о судьбе санкций против России

Об этом сообщил официальный представитель Администрации президента США Шон Спайсер в эфире телеканала ABC в воскресенье, 29 января, передает ZN.ua.

"Мы не приняли никакого решения по санкциям. Президент будет продолжать переговоры. Но никаких решений не было", – заявил Спайсер.

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Официальный представитель Белого дома заверил, что Трамп не обсуждал санкции с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора в субботу.

По словам Спайсера, собеседники сосредоточились на проблеме борьбы с международным терроризмом.

"Мы рассчитываем на взаимодействие с ними в борьбе против ИГИЛ, особенно в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо… Президент продолжит диалог и наша команда будет поддерживать связи с российскими официальными лицами", – пояснил представитель Белого дома.